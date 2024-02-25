Бийчанин Леонид Кульгускин выиграл спринт на первенстве России по биатлону

23 февраля в Саранске проходили старты первенства России по биатлону

Бийчанин Леонид Кульгускин выиграл спринт на первенстве России в Саранске по биатлону, сообщает “Алтайский спорт”. В День защитника Отечества участники соревнований разыграли медали в спринте.

Так, Леонид Кульгускин, воспитанник спортивной школы “Олимпиец” Бийского района, спортсмен краевого Центра спортивной подготовки выиграл гонку, для которой сам закрутил интригующий сюжет.

После первой стрельбы, где бийчанин промахнулся один раз, лидерство в гонке захватил участник из Казани, а Кульгускин остался седьмым, но по скорости на лыжне наш земляк имел определенный задел. После стрельбы стоя, где промахнулись оба спортсмена, преимущество соперника составляло 15 секунд, но Леонид блестяще пробежал оставшийся отрезок дистанции.

В результате за 600 метров до финиша наш биатлонист уступал две секунды, а на финише все-таки опередил соперника на 1,2 секунды.

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Взято отсюда