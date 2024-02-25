реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Бийчанин Леонид Кульгускин выиграл спринт на первенстве России по биатлону

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бийчанин Леонид Кульгускин выиграл спринт на первенстве России по биатлону

23 февраля в Саранске проходили старты первенства России по биатлону

Бийчанин Леонид Кульгускин выиграл спринт на первенстве России в Саранске по биатлону, сообщает “Алтайский спорт”. В День защитника Отечества участники соревнований разыграли медали в спринте.

Так, Леонид Кульгускин, воспитанник спортивной школы “Олимпиец” Бийского района, спортсмен краевого Центра спортивной подготовки выиграл гонку, для которой сам закрутил интригующий сюжет.

После первой стрельбы, где бийчанин промахнулся один раз, лидерство в гонке захватил участник из Казани, а Кульгускин остался седьмым, но по скорости на лыжне наш земляк имел определенный задел. После стрельбы стоя, где промахнулись оба спортсмена, преимущество соперника составляло 15 секунд, но Леонид блестяще пробежал оставшийся отрезок дистанции.

В результате за 600 метров до финиша наш биатлонист уступал две секунды, а на финише все-таки опередил соперника на 1,2 секунды.

точный прогноз погоды , погода в самое ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

Дефицит железа может привести к выпадению волос, заявила врач

Трихолог Жовтан: дефицит железа и проблемы с гормонами приводят к облысению К…

Узнать больше
Bild: главу МИД Германии Бербок на Украине преследовал российский беспилотник

Bild: главу МИД Германии Бербок на Украине преследовал российский беспилотник

Колонну, в которой глава МИД ФРГ Анналена Бербок передвигалась по Украине, преследовал…

Узнать больше
Зеленский заявил, что американская помощь нужна Украине в течение одного месяца

Зеленский заявил, что американская помощь нужна Украине в течение одного месяца

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разблокировка американской помощи в конгрессе…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp