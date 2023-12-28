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Бийчанин лишился личных вещей, оставив автомобиль на парковке

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Бийчанин лишился личных вещей, оставив автомобиль на парковке

Злоумышленник ранее имел проблемы с законом

В Бийске сотрудники полиции задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже из автомобиля, сообщает МУ МВД России “Бийское”. 

В отдел полиции с заявлением о краже обратился житель заречной части города. Потерпевший сообщил, что в обеденное время неизвестный проник в его автомобиль, оставленный на парковке.

Добычей злоумышленника стал кошелек, в котором хранились наличные денежные средства, банковские карты и документы на транспорт.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 56-летний местный житель. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи. В содеянном он признался и рассказал, что потратил денежные средства в магазине по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Взято отсюда

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