Бийчанин похитил из студии красоты аппарат стоимостью более 800 тыс. руб.

Злоумышленника задержали сотрудники Росгвардии

В Бийске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который похитил из студии красоты кейс с оборудованием для лазерной эпиляции стоимостью более 800 тыс. руб., сообщает “Инцидент Бийск”.

44-летний бийчанин попал на камеру видеонаблюдения и в результате был задержан росгвардейцами.

В содеянном житель наукограда сознался, а также показал, где лежит украденное.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Взято отсюда