Бийчанин получил 5 лет колонии за нападение с электрошокером на продавца магазина

Житель Бийска получил 5 лет и 3 месяца колонии за совершение краж и нападение с электрошокером на сотрудника магазина.

В декабре 2022 года мужчина пришел в ларек за алкоголем. Во время оплаты покупок выяснилось, что у горожанина не хватает денег. Осужденный попытался выхватить у кассира пакет с товарами, но получив отпор, достал из кармана электрошокер. Когда жертва от удара упала на пол, злоумышленник бросился бежать.

Правоохранители задержали мужчину именно за это преступление, однако позднее выяснилось, что он причастен еще к нескольким эпизодам хищений: детских колясок, снегоката, частей велосипеда.

Как сообщает Прокуратура Алтайского края, приговор Бийского городского суда в отношении мужчины вступил в законную силу.

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Взято отсюда.

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