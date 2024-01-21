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Бийчанин получил срок за применение электрошокера и кражу

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Бийчанин получил срок за применение электрошокера и кражу

Мужчина применил электрошокер, когда хотел забрать пакет с товаром

Суд назначил наказание бийчанину, который напал на продавца магазина и совершил кражу. Об этом сообщили в прокуратуре Алтайского края.

Установлено, что в декабре 2022 года в одном из магазинов Бийска мужчина взял алкогольные напитки. При расчете продавец указал виновному о недостаточном количестве денежных средств для расчета. Осужденный, пытаясь выхватить пакет с покупками, применил в отношении кассира электрошокер, отчего тот упал на пол, а осужденный скрылся с места преступления.

 Кроме того, виновным совершен ряд хищений чужого имущества: детских колясок, снегоката, частей велосипеда.

В результате, суд приговорил горожанина к 5 годами 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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