Бийчанин пострадал под колесами УАЗа на Алтае

Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу на красный свет

В Республике Алтай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием жителя Бийска, сообщают НГА.

Бийчанин попал под колеса автомобиля в Майме. ДТП произошло 27 декабря около 13:10 в районе дома №35 по ул. Подгорной.

Как сообщили в республиканском МВД, 37-летнего жителя Бийска сбил УАЗ-39094 под управлением 60-летнего жителя Алтайского края. Пострадавший переходил дорогу по пешеходному переходу на красный свет.

Пешехода с травмами различной степени госпитализировали в республиканскую больницу.

По факту ДТП проводится проверка.

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