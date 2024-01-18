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Бийчанин выстрелил из ружья в бездомных собак, которые напали на его пса

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Бийчанин выстрелил из ружья в бездомных собак, которые напали на его пса

Суд Бийска рассмотрел дело в отношении местного жителя, который дважды выстрелил из ружья в населенном пункте, что запрещено законом. Мужчина пояснил, что защищал своего пса, на которого напали уличные дворняги.

Инцидент произошел 1 декабря 2023 года. Установлено, что горожанин воспользовался огнестрельным оружием, когда увидел, что две бездомные собаки решили напали на его питомца. Ранее в администрацию поступало сообщение с просьбой отлова животных, однако по результатам выезда специалистам не удалось их обнаружить.

Правонарушитель признал свою вину полностью. Мировой судья не выявил причины, которая бы объясняли необходимость применения огнестрельного оружия, но оценив конкретные обстоятельства и то, что мужчина ранее никогда не имел проблем с законом, ему заменили административный штраф на предупреждение.

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Взято отсюда.

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