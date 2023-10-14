Женщина. Насилие Фото: pixabay.com

Рецидивист избил, нанес ножевые ранения и изнасиловал жертву. Он пытался убедить следствие, что женщина сама причинила себе травмы

Жителю Бийска вынесли приговор по трем тяжелым уголовным статьям. Мужчина проведет за решеткой почти 19 лет. Об этом сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

56-летний бийчанин в 2021 году познакомился с 31-летней женщиной через объявление в газете. Пара стала жить вместе, но мужчину постоянно мучили приступы ревности — на этой почве он избивал молодую женщину.

Апогей всего случился в конце октября 2022 года. Между сожителями разгорелся очередной конфликт: мужчина ударил возлюбленную по голове несколько раз, потом взял нож и изрезал ей тело и лицо, изнасиловал и также совершил насильственные действия сексуального характера.

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