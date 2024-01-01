Бийчанина, попытавшегося украсть шоколад, отправили в колонию

Мужчина хотел вынести из магазина 10 коробок конфет

Попытка вынести из магазина десять упаковок шоколадных конфет обернулась для бийчанина судом и уголовным делом о покушении на мелкое хищение чужого имущества.

В магазине мужчина спрятал в сумку коробки шоколадных конфет и попытался пронести их мимо кассы, однако был остановлен сотрудниками.

Оказалось, бийчанин пытался вынести конфеты на сумму 2,3 тыс. руб.

При этому мужчина уже находился под административным наказанием – тоже за мелкое хищение.

На сей раз его ждало уголовное дело.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения с наказанием, назначенным предыдущим приговором окончательное наказание определено в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщила старший помощник прокурора г. Бийска Марина Качура.

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Взято отсюда