Бийчанину, стрелявшему в собак в Заречье, заменили штраф на предупреждение

Мировой судья оценил все обстоятельства дела и учел тот факт, что правонарушение совершено впервые

12 января 2024 года мировой судья судебного участка № 1 г. Бийска рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении бийчанина, стрелявшего в собак в Заречье в прошлом году. Судья оценил конкретные обстоятельства правонарушения, учел тот факт, что административное правонарушение совершено впервые и заменил наказание в виде административного штрафа на предупреждение. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Напомним, 1 декабря 2023 года мужчина дважды выстрелил из ружья в неотведенном для стрельбы месте. В ходе рассмотрения дела было установлено, что бийчанин, защищая своего питомца, выстрелил в двух собак, напавших на его собаку, которая охраняла дом.

Мужчина в судебном заседании вину полностью признал. Мировой судья не расценил действия бийчанина как совершенные в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости.

Ранее, после назначения мужчине штрафа, зоозащитники посчитали, что он остался безнаказанным и создали петицию с призывом “наказать живодера в соответствии с действующим законодательством”, а именно привлечь его за жестокое обращение с животными.

Через два дня после создания этой петиции была создана другая петиция, но уже в защиту мужчины, цель которой – “защитить человека от травли со стороны защитников животных”.

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Взято отсюда