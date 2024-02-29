Банковская карта. Денежный перевод Фото: pixabay.com

Всего женщина совершила более 30 переводов на счета аферистов. Это продолжалось на протяжении практически месяца, пока бийчанка не поняла, что имеет дело с мошенниками

Жительница Бийска отдала более 1,8 млн рублей мошенникам, которые позвонили ей с неизвестного номера. Незнакомец представился 41-летней женщине сотрудником портала “Госуслуги” и заявил, что ее личный кабинет взломали, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Незнакомец заявил, что злоумышленники оформили заявки на получение кредитов на женщину в различных банках, а чтобы сохранить деньги, нужно перевести займы на “безопасный” счет. Бийчанка совершила 24 денежных перевода на различные счета, чтобы “опередить мошенников”.

Через некоторое время звонок повторился, и женщине заявили, что на нее пытаются оформить микрозаймы. Она опять вступила в “гонку” с мошенниками и оформила ссуды.

Когда бийчанка поняла, что из нее вытягивают деньги мошенники, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

История с “безопасным” счетом происходит уже не в первый раз. На такую же уловку попадалась девушка из Барнаула, которая лишилась 1,5 млн рублей. Она перевела их мошенникам, испугавшись, что ее деньги могут перевести на территорию недружественной страны.

Взято отсюда