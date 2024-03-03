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Бийчанка создала петицию об эвтаназии бездомных собак

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Бийчанка создала петицию об эвтаназии бездомных собак

В петиции женщина указала, что в первую очередь нужно защищать жизнь людей, а не диких животных

Жительница Бийска создала петицию об эвтаназии бездомных собак. Петиция создана 1 марта и собрала уже 627 подписей.

В тексте петиции указано, что диких собак необходимо убрать с улиц города, чтобы дети могли спокойно гулять на детских площадках, а взрослые без страха передвигались по городу, не боясь каждого шороха. 

Женщина подчеркнула, что в первую очередь нужно защищать жизнь людей, а не диких животных, и привела примеры нападения собак на детей, взрослых и стариков. 

Бийчанка также отметила, что собакам не место на улице и они не должны страдать, ведь они тоже хотят есть и жить в тепле, и незачем подвергать их таким мукам. 

Некоторые бийчане при обсуждении петиции в интернет-сообществе «ЧП Бийск» не согласились с автором, полагая, что это самый легкий способ и необходимо воспитывать в людях ответственность за каждое взятое животное в дом.

– Люди своей безответственностью совершают то, что сейчас получается! Они не стерилизуют своих собак, они выпускают их на самовыгул, по итогу – коробки со щенками! Убьёте этих, появятся другие! Вы сами задумайтесь, что проблема не в бездомышах, а в людях! – написала одна из подписчиц канала.

Кто-то из комментаторов отметил, что случаев нападений на людей не так много и доказательств опасности бездомных собак совсем нет. Одна из подписчиц даже потребовала удалить публикацию, так как “в правовом государстве нет места убийству”.  

Поскольку в Бийске остро стоит вопрос бездомных собак, которые сбиваются в многочисленные стаи, напряженность между обеими сторонами – защитниками животных и теми, кто пострадал или хочет в дальнейшем защититься от нападений собак – только растет. 

Так, зоозащитники бьют тревогу из-за «травли» собак в соцсетях, какой раньше, по их мнению, не было никогда. А волонтеры бийской зоозащитной организации поясняют, что на сегодняшний день возможна лишь стабилизация популяции путем стерилизации, а также создание защитного барьера от бешенства путем массовой вакцинации. Кроме того, собаки, проявляющие немотивированную агрессию, никогда не выпускаются из приюта, утверждают в обществе защиты животных.

Ранее депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания обращались к Госдуме с предложением расширить список случаев, когда можно умерщвлять животных в приютах. Усыплять предложили тех, кто проявил немотивированную агрессию в отношении других животных или человека и кого не забрали из приюта в течение полугода. 

Депутаты Госдумы законопроект об эвтаназии бродячих животных отклонили, аргументируя тем, что список полномочий для гуманного решения вопроса исчерпывающий и регионам есть чем заняться.

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Взято отсюда

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