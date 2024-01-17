Бийчанка стала жертвой мошенников и потеряла 600 тыс. руб.

Женщина не сразу поняла, что с ней общаются мошенники

Жительница Бийска стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

По словам 61-летней бийчанки, ей позвонил неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов. Мужчина сообщил приятную новость, женщине положена компенсация за приобретенные ранее медицинские препараты. Якобы в ее руки попали некачественные лекарства, поэтому ей, как обманутому клиенту, полагается возмещение ущерба. Речь шла о 8 млн руб.

Чтобы получить деньги, бийчанке требовалось всего лишь оплатить госпошлину, а также различные издержки при доставке и получении денежных средств.

В результате, почти за два месяца потерпевшая перевела на посторонние счета около 600 тыс. руб. О том, что с ней общаются аферисты женщине объяснили родственники. Женщина обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ведется следствие.

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Взято отсюда