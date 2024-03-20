Фото с места происшествия Фото: t.me/ssmpbiysk
Жительница наукограда позвонила в скорую и сообщила, что с высокого этажа дома упал человек. В итоге этот вызов оказался ложным
Жительница Бийска позвонила в скорую помощь и сообщила, что с пятого этажа упал человек, сообщает Telegram-канал Станции скорой медицинской помощи (Бийск).
Женщина заявила, что пострадавший якобы находится на козырьке магазина.
На место прибыли медики скорой помощи и сотрудники службы спасения. При этом звонившая уверяла, что видела и слышала зовущего на помощь человека. Развернув лестницу, спасатели поднялись на козырек, но никого там не обнаружили.
“Мы часто сталкиваемся с подобными случаями, когда приезжаешь по адресу, а помощь никому не требуется. Только на прошлой неделе было совершено 112 безрезультатных выездов”, – отметил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.
В итоге медики передали обратившуюся специалистам психиатрической бригады. Ее доставили в специализированное медицинское учреждение.
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Взято отсюда