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Бийчанка вызвала скорую для несуществующего пострадавшего и попала в психбольницу

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Бийчанка вызвала скорую для несуществующего пострадавшего и попала в психбольницу

Фото с места происшествия Фото: t.me/ssmpbiysk

Жительница наукограда позвонила в скорую и сообщила, что с высокого этажа дома упал человек. В итоге этот вызов оказался ложным

Жительница Бийска позвонила в скорую помощь и сообщила, что с пятого этажа упал человек, сообщает Telegram-канал Станции скорой медицинской помощи (Бийск).

Женщина заявила, что пострадавший якобы находится на козырьке магазина.

На место прибыли медики скорой помощи и сотрудники службы спасения. При этом звонившая уверяла, что видела и слышала зовущего на помощь человека. Развернув лестницу, спасатели поднялись на козырек, но никого там не обнаружили.

“Мы часто сталкиваемся с подобными случаями, когда приезжаешь по адресу, а помощь никому не требуется. Только на прошлой неделе было совершено 112 безрезультатных выездов”, – отметил главный врач ССМП Бийска Алексей Карнаухов.

В итоге медики передали обратившуюся специалистам психиатрической бригады. Ее доставили в специализированное медицинское учреждение.

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Взято отсюда

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