Бийчанка устроила массовое ДТП во дворе дома на ул. Фрунзе

Массовое ДТП произошло 8 марта 2024 года

В Бийске во дворе многоквартирного дома произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких машин, сообщает “Бийск – мой город”.

ДТП произошло днем 8 марта на ул. Фрунзе. Бийчанка за рулем иномарки, выезжая с парковки, задним ходом врезалась в несколько автомобилей.

На кадрах видео видно, что машина резко тронулась с места и протаранила соседние машины.

Что стало причиной ДТП неизвестно.

погода на день , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда