Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бийчанке, ударившей подругу шкатулкой, грозит два года лишения свободы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Бийчанке, ударившей подругу шкатулкой, грозит два года лишения свободы

Уголовное дело рассмотрят в суде Бийска

Прокуратура Бийска направила в суд дело о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Таким предметом стала шкатулка, стоявшая на холодильнике в доме, где две приятельницы распивали спиртные напитки. 

Между женщина вспыхнула ссора, и тогда одна из них взяла шкатулку и ударила ею по голове своей знакомой так, что у той на лбу образовалась рана. 

Нанесенный вред здоровью оценили как лёгкий. 

Обвиняемая предстанет перед судом, сообщила Елена Герасимова, помощник прокурора Бийска. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. 

погода гисметео , погода воронеж ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Бизнес

В Барнауле наградили предприятия за лучшее праздничное оформление к Новому году

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае доктор открыл огонь по бару: он сказал, что ему мешал шум

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае легковушка влетела в опору электропередачи. Посмотрите на жуткие кадры с места смертельного ДТП

12.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле рабочему прилетела в голову деталь. Он погиб на месте: что говорят в «Нортеке»

12.01.2024

 Новости Алтай

Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начальник отдела полиции просил взятку в 600 тысяч, но получил только 300: его задержали коллеги

12.01.2024

 Новости Алтай

«Такой хорошенький, жаль, что негодяй и преступник»: что барнаульцы говорят об арестованном заммэре

12.01.2024

 Новости Алтай

«А вдруг это было похищение?» Случайная прохожая и таксист спасли потерявшуюся в самые морозы первоклашку. Разгорелся скандал

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix