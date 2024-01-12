Бийчанке, ударившей подругу шкатулкой, грозит два года лишения свободы

Уголовное дело рассмотрят в суде Бийска

Прокуратура Бийска направила в суд дело о причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Таким предметом стала шкатулка, стоявшая на холодильнике в доме, где две приятельницы распивали спиртные напитки.

Между женщина вспыхнула ссора, и тогда одна из них взяла шкатулку и ударила ею по голове своей знакомой так, что у той на лбу образовалась рана.

Нанесенный вред здоровью оценили как лёгкий.

Обвиняемая предстанет перед судом, сообщила Елена Герасимова, помощник прокурора Бийска. Женщине грозит до двух лет лишения свободы.

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Взято отсюда