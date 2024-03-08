Бийчанок поздравляют с 8 Марта

Международный женский день – самый главный праздник весны

Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!

Этот праздник – прекрасная возможность еще раз выразить вам благодарность за то, что приносите в жизнь красоту, доброту, милосердие, заботу и любовь. Природа щедро наделила вас способностями и талантами делать окружающий мир лучше. Вы дарите жизнь, храните традиции, семейное тепло и домашний уют, а также своим трудом вносите огромный вклад в укрепление благополучия Алтайского края и всей страны.

Современные женщины преуспевают во всех областях. Вы добиваетесь высот в науке, спорте и бизнесе, блестяще реализуете себя в политике, всех отраслях экономики, социальной сферы, в общественной деятельности. В непростое для Отечества время многие землячки встали во главе движений по сбору гуманитарной помощи для наших бойцов в зоне специальной военной операции. Сегодня также хотим сказать особые слова поддержки и уважения матерям и женам защитников Родины. Спасибо вам за мужество и любовь, которые придают сил нашим воинам на передовой!

Искренне желаем всем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия! Пусть рядом всегда будут близкие и родные люди!

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края;

Александр Романенко, председатель АКЗС

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Дорогие бийчанки! Праздник 8 Марта – один из любимейших в нашей стране, ведь в этот день мы поздравляем самых близких людей.

Это прекрасный повод еще раз сказать слова любви и признательности вам, женщинам, которые дарят красоту, тепло, мудрость и нежность. Вы приободряете нас, даете силы идти вперед.

Я поздравляю вас с главным весенним праздником. Пусть каждый день вас сопровождают улыбки и комплименты. Всего вам лучшего!

Андрей Абрамов, депутат АКЗС

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Дорогие бийчанки! От всего сердца поздравляем вас с первым весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!

В нашем городе женщины прекрасно проявляют себя во всех сферах деятельности. Здравоохранение, образование, культура, наука, политика, бизнес, спорт и т. д., – вы всегда и с большим успехом решаете профессиональные задачи и преодолеваете все сложности.

Вместе со всем этим вы с давних времен продолжаете быть хранительницами семейного очага, не устаете дарить любовь и заботу своим родным и близким. Успеваете уделять внимание и детям, и внукам, и родителям, и мужьям.

Ваши терпение и стойкость, жизненная мудрость и неизбывная нежность служат и нам, мужчинам, постоянной поддержкой, помогают не пасовать перед неудачами, а назло всем невзгодам идти только вперед и достигать новых вершин.

Особые слова благодарности и низкий поклон женщинам старшего поколения – ветеранам, блокадницам, труженицам тыла, детям войны, а также волонтерам, медработникам, военнобязанным – всем, кто сегодня помогает нашим бойцам на СВО, всем, кто посвятил или посвящает свою жизнь развитию и процветанию нашего города и в целом России.

Дорогие бийчанки, желаем вам и вашим близким здоровья, радости и удачи. Любите и будьте всегда любимы! Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Виктор Щигрев, глава г. Бийска;

Сергей Ларейкин, председатель Думы г. Бийска

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Дорогие бийчанки! Международный женский день имеет интересную историю.

Он зародился как движение за права женщин, но с годами стал более мирным и душевным. Многое в нашей жизни зависит от вашей энергии, профессионализма и заботы. Вы вдохновляете нас на новые свершения, создаете уют и успеваете делать карьеру.

Поздравляю вас с 8 Марта! Желаю вам весеннего настроения, море цветов, радости, приятных встреч и ярких впечатлений!

Евгений Тиуков, депутат Думы г. Бийска

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Дорогие бийчанки! Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным женским днем 8 Марта!

Это особенный праздник, наполненный солнечным светом и лучезарным настроением, украшенный цветами и яркими улыбками. Неслучайно он отмечается в начале весны, той счастливой поры, когда природа просыпается и делает первый вздох, когда все мы ждем тепла, обновления, нежности. Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы, милые женщины, согреваете и озаряете все вокруг, являясь источником вдохновения и гармонии, мира и спокойствия.

Благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности – любовь, семья, верность. Вы умело храните домашнее тепло и семейный очаг, добиваетесь заслуженных успехов в профессиональной и общественной деятельности. В свете вашей материнской любви вырастают умные и талантливые дети, совершаются подвиги и открытия. Любые трудности легко преодолимы, когда рядом с представителями сильного пола – матери, жены, бабушки, дочери, сестры. Свою душевную заботу, мудрость и умение сопереживать вы, не скупясь, щедро дарите всем, кто рядом, делая их жизнь счастливой.

От всего сердца желаем вам доброго здоровья, благополучия и праздничного настроения! Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, радости и любви!

Лидия Громогласова, председатель Совета женщин г. Бийска

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Взято отсюда