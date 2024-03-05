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Бийск остается городом, где продают самый дорогой бензин в Алтайском крае

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Бийск остается городом, где продают самый дорогой бензин в Алтайском крае

В Алтайкрайстате подвели итоги, какие цены сложились в регионе на конец февраля

Бийск продолжает возглавлять рейтинг алтайских городов, где продают самый дорогой бензин.

Так, согласно официальной статистике, на конец февраля стоимость литра бензина марки АИ-92 составила 50,34 руб. Это на 2 руб. дороже, чем в среднем по краю. В регионе этот показатель составляет 48,17 руб. Стоимость бензина марки АИ-92 в Барнауле в среднем составляет 47,42 руб., а в Рубцовске – 48,06 руб.

Литр бензина марки АИ-92 в Бийске стоит 53,38 руб., в Барнауле – 50,82 руб., в Рубцовске – 50,35 руб.

Дизельное топливо также дороже всего обходится бийским владельцам транспорта – по 67,95 руб. за литр. При этом в краевой столице литр дизеля стоит в среднем 63,58 руб., в Рубцовске – 67,00 руб., а в среднем по краю и того меньше – 65,17 руб.

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Взято отсюда

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