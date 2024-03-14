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Бийск с рабочей поездкой посетил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов

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Бийск с рабочей поездкой посетил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов

Министерство спорта продолжит помогать наукограду, в том числе и в реализации крупных проектов

Бийск с рабочей поездкой посетил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов. Об этом сообщил в своем ТГ-канале мэр Виктор Щигрев.

Бийск посетил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

Глава города вместе с Иваном Нифонтовым провели встречу со спортивной общественностью наукограда.

“В ходе круглого стола обсудили вместе с руководителями спортивных школ и тренерами проблемы дальнейшего развития различных видов спорта в Бийске, а также спортивной инфраструктуры города с этим учетом”, – отметил Щигрев. 

Мэр отметил, что рабочая поездка продолжилась посещением ряда объектов, которые сложно отремонтировать и ввести в эксплуатацию собственными силами.

Бийск посетил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

Это и бассейн “Мать и дитя”, и бывший кинотеатр “Октябрь”, в котором планируется открыть спортивные секции, и помещение по ул. Гражданская, 200, под борьбу самбо, и дальнейшее развитие городского стадиона “Прогресс”.

Бийск посетил министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

“Понятно, что эти проекты требуют немалых финансовых вложений, которые Бийску потянуть достаточно сложно. Иван Витальевич внимательно осмотрел все объекты, отметив в дальнейшем, что Министерство спорта продолжит, как и ранее, помогать нашему городу, в том числе и в реализации крупных проектов”, – отметил мэр города. 

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Взято отсюда

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