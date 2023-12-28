Бийская Госавтоинспекция напомнила про безопасность во время зимних каникул

В период зимних каникул важно обеспечить безопасность ребенка на должном уровне

Зима – это каникулы, развлечения, праздники. Но стоит не забывать, что зимние праздники могут быть опасны с точки зрения поведения детей на улицах и дорогах. Поэтому особенно важно в зимний период обеспечить безопасность ребенка на должном уровне, сообщает Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское”.

Так, чтобы детское развлечение – катание с горки, приносило только радость, следует соблюдать определенные правила безопасности.

В первую очередь, стоит убедиться, что склон горки не выходит на проезжую часть.

В идеале горка должна находиться на отдельной площадке, удаленной от дорог.

Запрещено привязывать санки или тюбинги (или попросту цепляться руками) к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям.

Стоит не забывать, что это крайне опасное развлечение, оно может привести к трагическим событиям.

“Санки или тюбинги вследствие резкого разгона развивают огромную скорость, отчего ребенка может выкинуть на проезжую часть, можно врезаться в неожиданное препятствие: дерево, забор или столб. Последствия – травмы, переломы конечностей, угроза жизни и здоровью. Особенно таким любят баловаться подростки”, – отметили в ведомстве.

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Взято отсюда