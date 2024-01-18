Бийская полиция задержала мужчину, который после пьяных посиделок угнал машину

Злоумышленником оказался приятель хозяйки автомобиля

Сотрудники бийской полиции задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля после нетрезвой вечеринки, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

В полицию об угоне автомобиля обратилась 32-летняя женщина. По словам хозяйки иномарки, накануне вечером компания молодых людей распивала спиртные напитки. Когда посиделки подошли к концу, все разошлись по комнатам и легли спать. Однако утром женщина обнаружила, что ее автомобиль Daihatsu Terios Kid пропал.

В кратчайшие сроки сотрудники ГИБДД нашли автомобиль и задержали подозреваемого в угоне. Им оказался 21-летний приятель потерпевшей, с которым они сидели за одним столом. Мужчина признался что, когда все уснули, он решил покататься и взял ключи от иномарки знакомой.

В отношении задержанного составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье “Угон”.

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Взято отсюда