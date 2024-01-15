Бийские дорожники ночью расчищали дороги и посыпали тротуары антискользящими веществами

Об этом глава наукограда Виктор Щигрев рассказал на своей странице во «ВКонтакте» .

Источник фото: Виктор Щигрев

Ночью 15 января 2024 года в Бийске шёл дождь из-за чего все тротуары и дороги стали скользкими. Мэр Бийска сообщил, что специалисты рассыпали по городу 180 тонн пескосмеси. Также ночью дорожники убирали снег с тротуаров и дорог.

Днем работа продолжается. Там, где не могут пройти машины, коммунальщики делают посыпку вручную.

«Убедительная просьба к управляющим компаниям и ТСЖ, если еще этого не сделали, провести такую же работу во дворах домов!», — подчеркнул в своей речи Виктор Щигрев.

Взято отсюда.

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