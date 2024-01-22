Гололед на улицах Бийска Фото: "Инцидент Бийск"

Горожане не первый день жалуются на невыносимый гололед. Работники дорожного хозяйства говорят, что трудятся ежедневно, в том числе ночами, а песок разносят машины или его сдувает ветром

Автомобилисты и пешеходы в Бийске жалуются на дороги, которые превратились в настоящий каток, а обещанной песчаной смеси на обледенелых участках не наблюдается. В “Бийскавтодоре” рассказали “Бийскому рабочему”, куда она пропала.

По словам старшего мастера дорожного учреждения Евгения Шматкова, город посыпается песком каждый день: по ночам, когда транспорта меньше всего, и утром с 4.00 до 6.00 перед большим потоком.

Взято отсюда