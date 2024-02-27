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Бийские энергетики увеличат объемы закупок материалов для ремонтной кампании

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Бийские энергетики увеличат объемы закупок материалов для ремонтной кампании

Примерно на 30% по сравнению с 2023 годом энергетики увеличат закупку труб большого диаметра

В Бийске энергетики значительно увеличат объемы закупок материалов для замены и реконструкции объектов теплосетевой инфраструктуры в предстоящую ремонтную кампанию 2024 года, сообщает СГК.

  • Примерно на 30% по сравнению с 2023 годом энергетики увеличат закупку труб большого диаметра — от 426 до 820 мм — для замены и реконструкции участков магистральных трубопроводов.
  • На 165% увеличат закупку железобетонных изделий – это 1587 единиц на общую сумму около 71 млн рублей.
  • Значительно увеличится закупка материалов для замены элементов трубопроводов (239% к 2023 году) и теплоизоляции (223% к 2023 году).

На все материалы и трубы поставщики СГК в обязательном порядке предоставляют в теплосетевые подразделения компании сертификаты и паспорта качества. В целом на 50% позиций по материалам для ремонтной кампании 2024 года на теплосетях Бийска уже заключены договоры, в ближайшее время ожидается их поставка.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте СГК.

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Взято отсюда

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