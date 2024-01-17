Бийские гадалки и тарологи заявили о сильной загруженности на святки

Для гадалок, тарологов, экстрасенсов и ясновидящих, заполонивших сервис объявлений, нет проблем, которые они не смогли бы решить

Заглянуть в будущее – всегда интересно. Но сейчас, в период святок, которые продлятся до Крещения, – самый благодатный период. Гадать в это время было принято еще на Руси. “БР” узнал, как обстоят дела у бийских магов, вырос ли спрос на их услуги и за сколько они готовы оказать свою помощь.

На сайте объявлений любой может найти все, что душе угодно, в том числе предложение магических услуг: гаданий, приворотов, таро, различных обрядов и даже обучение магическим способностям.

Православная церковь категорически против магии. Однако люди все равно прибегают к помощи потусторонней силы для решения жизненных проблем и готовы заплатить за это деньги. Средние расценки в Бийске – от 350 руб. до 4 тыс. руб. за час работы специалиста.

В трудной жизненной ситуации к гадалкам обращаются как девушки, так и парни. Самые популярные обращения к магическим профессионалам – возвращение мужа или жены в ceмью, снятие порчи, постановка защиты и привороты.

Фото: Скриншот Авито

Все работают по-разному: кто-то предлагает провести первоначальную “диагностику” с помощью раскладов карт таро, а другие выясняют подробности напрямую. После чего специалист сможет определиться с направлением работы.

Фото: Скриншот Авито

В общении с другими гадалками мы честно представились журналистами. Как и ожидалось, общаться в открытую никто не захотел, сославшись на загруженность в работе. Одна гадалка согласилась предоставить информацию без проблем, однако всплыл небольшою нюанс.

Фото: Скриншот Авито

В своих резюме специалисты описывают себя как профессионалов с 10, а то и 20-летнем опытом работы, способных оказать помощь как лично, так и дистанционно по фото.

Среди комментариев – много положительных отзывов, но находятся те, кто опровергает веру в магические ритуалы.

“Ужас просто. Женщина несла какую то чепуху. Вообще не советую к ней обращаться, обманывает просто”.

“Отвратительная работа, может она не делала даже, так как результата нет. На что отвечала, мне нужно разобраться в чем дело, а за это снова, видите ли, платите. Не обращайтесь к ней! Разговаривает грубо, на сообщения отвечает спустя несколько дней, работу не выполняет! Лишь деньги выкачивает!”

“Сказала, что у мужа нет другой, а по факту оказалось ,что есть. Если даже такое не видит то о чем говорить.”

“Никакого отношения к миру магии человек не имеет. Вещает о “белых” приворотах, которых не существует (это деструктивное воздействие, негативное), тратить время и деньги смысла нет.”

“На мой вопрос не ответила, абсолютно ничего. Твердила, что надо снимать отворот и все! Навязывание непонятных услуг. Деньги впустую.”

За обрядами и приворотами не каждый готов обратиться, а вот услуги таролога пользуются популярностью. Стоимость работы на картах таро от 550 руб. до 1,5 тыс. руб. за один расклад карт. Сейчас заканчивает период святок и получить описание своей будущей жизни не так-то просто.

Фото: Скриншот Авито

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Взято отсюда