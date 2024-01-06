Бийские храмы в преддверии Рождества Христова оформили вертепы

Красочные инсталляции будут долго радовать прихожан

На территории бийских храмов в преддверии большого праздника открываются рождественские вертепы. Так, в Храме Покрова Пресвятой Богородицы внутри вертепа, изготовленного из еловых веток, разместились маленькие фигурки действующих лиц евангельского рассказа о Рождестве Христовом и сияющая над ними Вифлемская звезда.

В открытии рождественского вертепа приняли участие Преосвященный Серафим, епископ Бийский и Белокурихинский, настоятель Покровского храма иеромонах Макарий (Михалев), педагоги и воспитанники детской воскресной школы.

Открытие вертепа прошло и в Храме Казанской иконы Божией Матери, здесь это стало по многолетней доброй традицией. В присутствии епископа Бийского и Белокурихинского Серафима, настоятеля протоиерея Валерия Замятина и многочисленных прихожан, дети воскресной школы читали рождественские стихотворения, спели веселую рождественскую песню.

Фото: ВКонтакте ” Храм Казанской иконы Божией Матери г. Бийска” В исполнении главного хора храма прозвучали рождественские песнопения.

Всех жителей Алтайского края также поздравил Сергий, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии, ректор Барнаульской духовной семинарии, сообщают “Вести Алтай”:

– В рождественские дни мы призваны заново пережить радость, которую ангелы возвестили пастухам, заново осмыслить это великое благовестие. Сегодня христианам необходимо своей жизнью и трудами свидетельствовать об истине Христовой, чтобы Господь, взирая на душу каждого, не увидел бы нас неподготовленными, занятыми украшением лишь фасада нашей жизни. В этот торжественный день сердечно поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием. Христос рождается! Славим Его!

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Взято отсюда