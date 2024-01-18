Бийские медики предупредили о недопустимости нетрезвого купания в ледяной воде

Это может привести к сосудистой катастрофе

Медики бийской городской больницы №2 предупредили, что купание в ледяной воде в алкогольном опьянении может привести к сосудистой катастрофе и стать причиной летального исхода.

Врач-терапевт городской больницы № 2 Бийска Елена Калинина категорически не советует употреблять спиртное ни до, ни после купания в проруби.

– Погружение в ледяную воду для нашего организма является большим стрессом. Алкоголь усугубляет ситуацию, и за счет нарушения кровоснабжения может произойти сердечный приступ. Кроме того, у людей, выпивших для согрева или для храбрости, возникает иллюзия тепла, а это может стать причиной переохлаждения. Если есть желание выпить, то после окунания подойдет горячий согревающий чай, – добавила Елена Калинина.

Кроме того, медики отмечают, что отказаться от окунания стоит отказаться бийчанам с болезнями органов дыхания, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, а также тем, кто страдает гипертонией и имеет хронические заболевания.

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Взято отсюда