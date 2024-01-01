Бийские медики приняли роды у женщины по дороге в больницу

Медики действовали оперативно и профессионально

Бригада «Станции скорой медицинской помощи Бийска» приняла роды у жительницы Зонального района по дороге в больницу.

Фельдшер Валентина Караваева и медицинская сестра Евгения Струкова после поступления вызова сразу же отправились на адрес. Николай Петров, водитель автомобиля скорой помощи оперативно доставил бригаду до места.

Однако по дороге в медицинское учреждение у 25-летней женщины начались роды. Медики, понимая что до роддома им не доехать, приняли решение принимать роды в машине. Так на свет появился мальчик. Маму и ребенка медики благополучно доставили в родильный дом.

Женщина благодарила медиков за оказанную помощь.

“Огромное спасибо бригаде скорой помощи за оперативность, их профессионализм, за колоссальную поддержку во время родов и доброе отношение. Только благодаря врачам малыш родился здоровым”.

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Взято отсюда