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Бийские медики выявили 144 случая злокачественных новообразований за 2023 год

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Бийские медики выявили 144 случая злокачественных новообразований за 2023 год

Лучшая профилактика онкологических заболеваний – регулярные медосмотры

В Бийске специалисты женской консультации за прошедший годы выявили 144 случая злокачественных новообразований, сообщает “Городская больница № 2 Бийска”.

Медики отмечают, что лидирует в онкологическом списке рак молочной железы: 83 случая, из них 16 запущенные. На втором месте – новообразования тела матки, данная патология выявлена у 32 женщин. На третьем месте – рак яичника, 18 случаев, из них половина запущенные. 

– Лучшая профилактика онкологических заболеваний – регулярные медосмотры, посещение гинеколога, диспансеризация. В большинстве случаев новообразования выявлены у женщин, которые многие годы не посещали гинеколога. Нужно следить и заботиться о своем здоровье, – отмечает Наталья Суворова,  заведующая женской консультацией ГБ № 2 . 

Отметим, что для прохождения медицинских осмотров в городской больнице № 2 есть все условия. Организован прием гинеколога и в выходные дни.

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Взято отсюда

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