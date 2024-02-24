Бийские моржи Фото: кадр видео t.me/baraxlanet2

Активные и морозоустойчивые бийчане передали физкульт-привет свои традиционным забегом в честь 23 Февраля. Бежали в шортах несмотря ни на что

23 февраля в Бийске моржи устроили традиционный забег в честь Дня защитников Отечества. Видео опубликовал Telegram-канал “Барахла.нет22”.

Как сообщается, среди участников были как моржи, так и участники СВО и любители ЗОЖ. Мороз, очевидно, мужчинам не помешал.

Ранее барнаульские моржи провели закал-пробег по проспекту Ленина.

Взято отсюда