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Бийские осужденные к принудительным работам посетили родину В. М. Шукшина

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Бийские осужденные к принудительным работам посетили родину В. М. Шукшина

Поездка организована в рамках воспитательной работы с осужденным, а также с целью их культурного развития

Осужденные из исправительного центра Бийска в прошедшие выходные посетили родину писателя, актера и режиссера Василия Макаровича Шукшина.

Поездка в с. Сростки и посещение Всероссийского мемориального музея-заповедника В.М. Шукшина были организованы в рамках воспитательной работы с осужденным, а также с целью их культурного развития, сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Восемь осужденных к принудительным работам в сопровождении старшего инспектора УФИЦ КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю Наталии Кузовлевой посетили мемориальный комплекс в с. Сростки: сельскую школу, в которой учился и некоторое время работал Шукшин, домик матери знаменитого писателя и режиссера.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Также они поднялись на гору Пикет, где проходят самые главные мероприятия традиционного фестиваля “Шукшинские дни на Алтае”.

Посетили осужденные и храм великомученницы Екатерины. Они осмотрели экспозицию храмового музея и отстояли молебен, который для них отслужил помощник благочинного Бийска по тюремному служению иерей Дмитрий Камбалин.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

– Поездка на родину Шукшина очень понравилась осужденным. Многие из них впервые были в музее нашего выдающегося земляка. Они узнали много нового о любимом писателе и артисте, своими глазами увидели места, где он рос, куда возвращался на протяжении всей своей жизни, – отметила Наталия Кузовлева.

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Взято отсюда

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