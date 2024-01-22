Бийский автобус Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Предприниматели намерены просить мэрию о повышении стоимости проезда сразу на 7 рублей, на такой расклад маловероятен. Предположительно, проезд может подорожать не более чем на 3 рубля

Пассажироперевозчики Бийска рассчитывают повысить цены на проезд в транспорте, сообщает “Бийский рабочий”. Предприниматели готовят документы для обоснования новой стоимости.

Есть информация, что перевозчики могут попросить поднять стоимость билета до 35 рублей вместо нынешних 28 рублей. То, что в мэрии согласятся на такое повышение, сами предприниматели не верят.

Скорее всего, по данным источника, проезд разрешат поднять на 7–10%, то есть не более чем на 3 рубля. То есть новая цена билета, предположительно, будет 31 рубль.

Взято отсюда