Бийские перевозчики намерены поднять стоимость проезда в автобусах

Новую стоимость билета за проезд бийчане, скорее всего, узнают ближе к лету

Бийские перевозчики готовят документы для обоснования новой стоимости проезда. На сколько поднимется стоимость проезда, говорить пока рано.

По данным «БР» перевозчики могут попросить поднять стоимость билета до 35 руб. против нынешних 28 руб. за проезд, однако то, что в администрации города (такой рост им согласуют, сами автопредприниматели не верят. Напомним, установлением тарифа на проезд в общественном транспорте занимается отдел ценообразования мэрии.

Перевозчики рассчитывают, что поднять стоимость билета разрешат на 7-10 процентов, то есть не более чем на 3 руб., и с низкой долей вероятности им могут согласовать рост на 4 руб.

Таким образом, новая цена билета, скорее всего, будет ниже 32 руб.

Однако говорить о конкретных цифрах можно будет не раньше, чем через пару месяцев. Сейчас идет сбор документов, затем расчеты предоставят в мэрию для проверки и согласования. Так что, скорее всего, информация о том, поднимут ли в городе стоимость проезда и если да – то на сколько, появится только в конце весны или летом.

Напомним, в предыдущий раз стоимость проезда в Бийске повышали с января 2023 года. Тогда стоимость билета выросла на 2 руб. – до 28 руб. на городских маршрутах и до 35 руб. на маршрутах в отдаленные городские поселки.

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Взято отсюда