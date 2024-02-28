Бийские полицейские изъяли почти 12 кг наркотиков и 6 кг взрывчатки за год

В полиции Бийска подвели итоги работы в 2023 году

В МУ МВД России «Бийское» рассказали, с какими показателями прошел 2023 год.

Так, бийские полицейские улучшили результаты работы по выявлению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За год было задокументировано 362 таких преступления, из которых 220 фактов – незаконный сбыт запрещенных веществ.

К уголовной ответственности за наркопреступления привлечено 143 человека, из которых 18 работали в составе преступных групп. Всего из незаконного оборота изъято почти 12 кг наркотиков, в том числе 1,35 кг «синтетики».

Кроме того были выявлены факты незаконного оборота оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств. За год было выявлено 46 преступлений этой категории, расследовано 23 уголовных дела. Из незаконного оборота изъято пять единиц огнестрельного оружия, 62 взрывных устройства и 5,7 кг взрывчатых веществ.

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Взято отсюда