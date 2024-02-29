Бийские полицейские помогли водителям на трассе выбраться из снежной ловушки

Участники дорожного движения оказались в сложной ситуации и нуждались в помощи

Бийские сотрудники Госавтоинспекции помогли водителям на трассе, которые оказались в сложной ситуации, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь участникам дорожного движения. Фото: МУ МВД России “Бийское”.

Так, находясь на маршруте патрулирования 12 февраля экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Сергея Володина и лейтенанта полиции Дениса Нарыкина увидели съехавший с дороги автомобиль Nissan. Оказалось, что выезжая с АЗС, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и застрял на заснеженной обочине.

Сотрудники Госавтоинспекции оказывают помощь участникам дорожного движения. Фото: МУ МВД России “Бийское”.

Выбраться из снежной ловушки самостоятельно мужчина не смог. Инспекторы привлекли к помощи проезжающий мимо автомобиль, вернули застрявшее транспортное средство на проезжую часть.

17 февраля сотрудники Госавтоинспекции в районе 385 км 200 м автодороги Р-256 помогли водителю автомобиля Honda. Женщина-водитель не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля.

В результате инспекторы отогрели водителя с пассажиром в патрульном транспортном средстве и вызвали эвакуатор.

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