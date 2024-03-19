Бийские полицейские регулярно проводят рейды для пресечения наркооборота

Правоохранители обходят различные районы города, опрашивают местных жителей и выстраивают дальнейшую работу

Сотрудники полиции Бийска проводят рейды, направленные на пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщает МУ МВД России «Бийское».

Так, в ведомстве сообщили, что накануне от граждан поступила информация о незаконной деятельности по распространению наркотиков в районе Лесозавода. Эта территория находится у полицейских под особым контролем, и оперативные мероприятия здесь проводятся регулярно.

На этот раз в рейд вышли сразу несколько подразделений: участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы. Они обошли частный сектор и опросили местных жителей. На основании полученной информации будет выстроена дальнейшая работа по профилактике и пресечению распространения наркотиков.

В ведомстве подчеркнули, что рейды будут продолжаться и дальше на постоянной основе.

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