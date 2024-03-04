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Бийские полицейские за неделю задержали 23 нетрезвых водителя

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Бийские полицейские за неделю задержали 23 нетрезвых водителя

Полицейскими профилактировано 812 административных правонарушений

За минувшую неделю Госавтоинспекция МУ МВД России “Бийское” зарегистрировала 5 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек погиб, 6 человек получили телесные повреждения, в том числе 1 несовершеннолетний.

Кроме того, было задержано 23 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Профилактировано 812 административных правонарушений.

Так, 2 марта 2024 года в 14 часов 30 минут на ул. Кожзаводская, в районе дома № 12, произошло ДТП, наезд на стоящее ТС. Предварительно установлено, что 60-летний водитель – мужчина, управляя автомобилем Ford Focus при движении задним ходом допустил наезд на стоящее транспортное средство Toyota Vitz, за рулем которого находился 26-летний мужчина.

В результате ДТП водители и 26-летний пассажир автомобиля Toyota Vitz получил телесные повреждения, оказана медицинская помощь, не госпитализирован.

По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

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Взято отсюда

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