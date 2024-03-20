Бийские полицейские задержали подельника телефонных мошенников

По данным фактам возбуждены уголовные дела

В Бийске правоохранители задержали подельника телефонных мошенников, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

В ведомстве отметили, что бийчанам не раз рассказывали как действуют аферисты и кем они представляются, но как показывает практика по-прежнему в “топе” остается отработанная схема “Ваш родственник попал в ДТП”.

Накануне жителям наукограда начали поступать звонки якобы от родственников с просьбой о помощи. Для компенсации ущерба срочно была необходима крупная сумма денег. Кто-то положил трубку и не стал слушать злоумышленников, кто-то наоборот, поверил и начал действовать по инструкции.

Так, к двум взволнованным потерпевшим приехал курьер и забрал свертки со сбережениями. Полученные деньги в сумме 900 тыс. руб. он перевел на счета криминальных работодателей, а себе оставил лишь небольшой процент.

В течении суток сотрудники уголовного розыска установили личность подельника аферистов. Им оказался 21-летний местный житель. Молодой человек задержан в порядке 91 статьи УПК РФ.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 и частью 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.

точная погода день , погода волгоград ,

Взято отсюда