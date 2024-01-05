Бийские представители искусства дали советы, как разглядеть талант в ребенке

Сегодняшние дети отличаются от тех, что приходили в студии 20 лет назад

Что дает человеку рисование, со скольки лет можно ему обучаться и реально ли развить творческие навыки, когда их абсолютно нет? На эти вопросы мы побеседовали с членом Союза художников России Павлом Коробейниковым и заведующей художественным отделом Бийского краеведческого музея имени Бианки Ольгой Леонтьевой.

– Со скольки лет можно обучать ребенка рисованию?

Павел Коробейников:

– Парадокс в том, что ребенок может начать рисовать раньше, чем начать ходить и говорить. Дайте младенцу, умеющему сидеть, в руки карандаш, и он начнет творить не только на бумаге, а на себе и всем, что его окружает: на стенах, полу, мебели, домашних животных. Дальше все абсолютно индивидуально. Но считаю, что средний возраст, с которого ученик созрел для вменяемого учебного процесса – 12 лет. Основная задача педагога до созревания ученика не отбить у него желание рисовать. Серьезные же знания, связанные с этой профессией, могут восприниматься только, когда происходит пробуждение жизненной энергии у ребенка, появляется пространственное мышление, когда он понимает, что такое структура, и как она разворачивается в этом мире. Это очень важно. Знаете, что странно? Я сейчас столкнулся с тем, что даже у детей, которые постарше, возникают проблемы с понятием пространства. Я виню в этом компьютерное выхолащивание сознания.

– Любого ли ребенка можно научить рисовать, и как это делать?

Павел Коробейников:

– Раньше я считал, что любого ребенка можно научить рисовать. Теперь в этом не уверен. Современные дети очень отличаются от тех, которые приходили ко мне на занятия 20 лет назад. Проблемы с обучением нарастают, как снежный ком, и причина их в появлении смартфонов. В любую свободную минуту или перед началом занятий все дети «сидят» в телефонах. На мой взгляд – это не прогресс, это – ужасно. Стараюсь направить их увлечение в нужное русло, говорю: «Ребята, используйте хотя бы телефоны с пользой для дела: изучайте художников, которые раньше жили и писали, знакомьтесь с их произведениями». Производительность у современных детей стала значительно меньше, а домашние задания выполняются гораздо хуже. Думаю, отчасти это продиктовано тем, что профессия обесценивается. В принципе, художникам в нынешнем обществе очень трудно найти себе место и научиться зарабатывать на жизнь.

Я всех ребят, которые ко мне приходят, ориентирую на конкретные области применения – дизайн, архитектура, полиграфия. Учу работать их быстро, потому что сейчас ритм жизни такой, и тот, кто за ним не успевает, оказывается невостребованным.

Ольга Леонтьева:

– Для того, чтобы стать художником, на мой взгляд, самое главное – иметь желание им стать. Безусловно, творческие задатки, способности важны, но нужно любить искусство и сам процесс рисования. Идти к профессии старательно шаг за шагом, штрих за штрихом каждый день. Даже если у человека есть какие-то способности, без труда вряд ли возможно стать гениальным или хорошим художником. Потому важны: во-первых, некоторая насмотренность, во-вторых, труд. Чувство стиля, света, композиции – все нарабатывается с опытом, практикой. Талант, безусловно, важен, но нужно прикладывать большие-большие усилия.

Важно с детства развивать у ребенка способность видеть прекрасное. Это одна из главных задач родителей. Обращайте внимание ребенка на красивый закат, птичку, цветок. С детьми среднего и старшего школьного возраста, советую посещать выставки, музеи. Как раз там есть возможность увидеть произведения искусства состоявшихся мастеров. Рекомендую вместе смотреть и обсуждать каналы культуры.

А еще, не мешайте выражать ребенку свое видение. Фантазировать тоже здорово. Помню, много лет назад я работала в центре творчества. Одной из бийских фирм, занимающихся производством пельменей, был объявлен абсолютно нестандартный конкурс «Что такое осень или пельмень?». Я тогда подумала: «Как вообще это возможно понять? Что за название?» Но дети принесли много работ. А одна девочка, лет пяти-шести, очень одаренная, просто очаровала своей фантазией и рисунком. Даже баннер в городе потом такой повесели: рыжий кот на фоне желтой листвы с чашкой пельменей. Умилительно, красиво, интересно. Я была горда, что это сделал ребенок из нашего центра.

После 15 лет работы в центре детского творчества, и 6 лет – в управлении образования, я знаю, как работают учителя изобразительного искусства. Очень важно взрослому не вмешиваться в работу детей, не поправлять их. Ценность работы ребенка именно в том и заключается, что это его мысли, его умения, его способности. А со временем юный художник будет совершенствоваться. Для этого следует заниматься в специализированных учебных заведениях: изостудиях, художественных школах. Там, как раз правильно «поставят» руку, обучат композиции и свету.

– Что дает рисование человеку, и зачем оно нужно во времена искусственного интеллекта?

Павел Коробейников:

– С появлением современных инструментов (печать на холсте, искусственный интеллект) произведения получаются конфеткой в красивой обертке. Вот только сама конфетка все равно ни того качества, которое требуется серьезному зрителю или специалисту. Я все-таки верю, что искусство ручной работы останется востребованным всегда, не смотря на прогресс.

Когда рисование – любимое дело, то удовольствие получаешь не только от результата, но и от самого процесса. Рисование дает шанс пережить приятное событие или избавиться от негативных эмоций. Вообще способности улучшать этот мир и умение рисовать очень важны для любого общества. Ведь все самое красивое, что было создано на этой планете, включая предметы быта, сделано руками художников или мастеров, которые в душе – художники.

Ольга Леонтьева:

– Рисование связано с важнейшими психическими функциями ребенка и помогает развивать: восприятие мира, моторику, мышление.

Здорово, когда ребенок умеет замечать красивый листочек, травинку, букашку. Это большая ценность. Я верю, как бы банально не звучало, что человек, способный видеть красоту – не будет ее разрушать. Даже если ребенок в дальнейшем не станет художником, но отзанимается в изостудии, где преподают основу искусства, искусствоведение, он намного расширит свой культурный горизонт, станет совершеннее, изменив взгляды на мир. Полученные знания ему все равно пригодится в жизни.

– Где в Бийске можно научиться рисовать?

Ольга Леонтьева:

– У нашего города достойный потенциал. Наряду с образовательными учреждениями, в которых обучение бесплатное, работают коммерческие структуры, имеющие лицензию на право ведения образовательной деятельности. Если родители зададутся целью развить у своего ребенка способности, достаточно просто забить в поисковике: «Где в Бийске научиться рисовать». Есть дом детского творчества, у него 5 филиалов. Как правило, в каждом филиале есть студии и объединения, в которых учат детей художественно-изобразительной технике. Педагоги опытные, занятия бесплатные, небольшие вложения потребуются только на материалы. Есть детская художественная школа, у нее 2 филиала, есть школа искусств №4 на Льнокомбинате. Насколько я знаю, в художественных школах по муниципальному заданию есть бесплатные классы, затраты в них будут только на материалы. Зачисления в бесплатные классы проводится после небольшого тестирования в апреле – мае. В то же время, в школах есть платные образовательные услуги. Посещать учреждения дополнительного образования можно в любое время без всякого отбора. После окончания художественной школы можно продолжить получать образование в среднем и высшем профессиональном учебном заведении.

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Взято отсюда