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Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

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Жюри пришлось долго совещаться, чтобы выбрать победителя

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

Полк Росгвардии в Бийске устроил конкурс снежных фигур. Фото лучших работ опубликовали на сайте ведомства. Посмотрите, что получилось у силовиков.

На создание фигурок у росгвардейцев ушло две недели. Так, на территории части появился целый зверинец: зеленые дракон и трицератопс, пингвин и динозаврик, напоминающий Лунтика из одноименного мультфильма.

— Проявив свои умения и таланты, росгвардейцы смогли порадовать своих сослуживцев и удивить строгое жюри оригинальным подходом к выполнению необычной творческой задачи, — говорится в сообщении ведомства.

На сайте говорится, что такой «воспитательный метод» используют в части не первый год. Он, по мнению силовиков, пропагандирует здоровый образ жизни и раскрывает творческие способности.

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

Бийские росгвардейцы устроили конкурс на лучшую ледяную фигуру: посмотрите, что они налепили

Офицеры воинской части долго совещались перед тем, как выбрать победителя. В итоге их трое. Но почетными дипломами наградили всех. Участники скромно ответили, что самое главное — не награда, а хорошее настроение.

Взято Источник
22.01.2024

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