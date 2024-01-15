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Бийские скульпторы приступили к изготовлению купели на Крещение

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Бийские скульпторы приступили к изготовлению купели на Крещение

В районе парка Победы, где обычно располагается иордань, начинают появляться первые ледовые скульптуры

В Бийске подготовка к празднованию  Крещения Господня уже началась. Городские скульпторы приступили к созданию ледовых композиций 14 января в старый Новый год. 

– 12 января “Зеленстрой” расчистили нам площадку для работы, затем мы завезли лёд и приступили к монтажу будущих ледовых скульптур, сообщил Павел Коробейников, скульптор. – 14 января наша команда начала резать лёд: я работаю над ангелом, остальные ребята создают ограждение и освещение.

Фото: Предоставил Павел Коробейников

Работами Павла Коробейникова восхищаются многие, и не зря. Он вкладывает в них свою душу и многолетнее мастерство, полученное с большим трудом.

– Хорошая работа она всем видна и понятна. Качество выполняемых работ – основной критерий для того, чтобы композиции нравились окружающим, – подытожил скульптор. – Нам удалось достичь приличного уровня мастерства, которое мы годами оттачивали на различных фестивалях и чемпионатах. А что такое плохая работа – каждый видит по-своему и для себя делает определенную оценку.

Произведения одного и того же мастера могут восприниматься по-разному: нравиться либо нет. Однако в красоте ледовых скульптур для празднования Крещения Господня не стоит сомневаться. Из года в год они поражают в самое сердце многих бийчан. Этот год не станет исключением. Ледовое оформление позволит горожанам насладиться праздником и прочувствовать его атмосферу.

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Взято отсюда

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