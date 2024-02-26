реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

Бийские спортсмены с ПОДА выступят на Кубке Мира по плаванию в Австралии

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бийские спортсмены с ПОДА выступят на Кубке Мира по плаванию в Австралии

Бийчане уже прошли отборочный этап соревнований

Наши известные ребята, уже участвовавшие в соревнованиях по плаванию мирового уровня для спортсменов с инвалидностью, вновь готовы показать, чего можно достичь благодаря трудолюбию и силе воли.

С 23 по 25 февраля в Австралии в г. Мельбурн, прошел этап Кубка Мира по плаванию спортсменов с ПОДА, и наша команда успешно выдержала прохождение спортивной классификации.

– Поздравляем наших ребят Жданова Романа, Ефросинина Егора, Ганюк Алексея и тренера Елену Соколову с отличным началом больших стартов! Гордимся! Мир, знай наших! – поздравила в соцсети ВКонтакте спортсменов Винера Фаляхова, директор СК “Заря”, на базе которого они тренируются.

Фото: ВКонтакте, Винера Фаляхова

Тем временем у ребят и их тренера впечатления не только от масштабных соревнований, но и от окружающей их природы. 

– Индийский океан – красота! Вода теплая! Босиком по песочку ходим, – рассказывают они на видео. – Песок – как мука. Через пролив – Новая Зеландия, а дальше Антарктида.

Кругом чистота и красота, кругом свободно летают белые попугаи.

Напомним, что одним из участников соревнований в Австралии стал Роман Жданов, который в 2021 году выиграл заплыв 50м брассом на Паралимпийских играх в Токио, при этом установив новый мировой рекорд – 46,49 с. А дистанцию на 150м в комплексе Жданов преодолел за 2 мин 12,17 с, побив свое собственное достижение, установленное в мае 2021 года.

погода на сегодня , погода село район ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Под сани или ласточку. Аренда мест в паркингах Барнаула достигла 12 тыс. рублей – есть ли дешевле

Свободных арендных мест в подземных паркингах, судя по сайтам объявлений,…

Узнать больше
Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Куда ушел председатель Арбитражного суда Алтайского края и когда назначат нового

Как стало известно altapress.ru, летом этого года ожидается назначение нового…

Узнать больше
Алтайские врачи провели сложную двойную операцию у 60-летнего пациента

Алтайские врачи провели сложную двойную операцию у 60-летнего пациента

Алтайские онкологи и кардиохирурги одновременно удалили опухоль и шунтировали сердце…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp