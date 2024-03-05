Бийские спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийском турнире по самбо

Турнир по самбо проходил Омске

Бийские спортсмены завоевали четыре медали на Всероссийском юношеском турнире по самбо, сообщает «Алтайский спорт».

Турнир, посвященный памяти Василия Ощепкова, одного из основателей самбо в СССР, проходил в Омске на базе спортивного комплекса “Юность”. За награды турнира в девяти весовых категориях боролись более 200 спортсменов из Омской, Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Томской и Тюменской областей, республик Хакасия и Алтай, Алтайского края, а также Санкт-Петербурга.

В составе сборной Алтайского края отличились воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 имени Гуляева из Бийска. Они завоевали четыре медали, три из которых – золотые. Победителями стали Никита Нагайцев, Александр Шлейник и Артем Фомин. С серебряной медалью завершил турнир Александр Трескин.

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