УЗИ. Обследование Фото: Алтайский краевой онкологический диспансер

В большинстве случаев новообразования выявлялись у женщин, которые многие годы не посещали гинеколога. Лучшая профилактика – регулярные медосмотры

Специалисты женской консультации городской больницы №2 Бийска в 2023 году выявили 144 случая злокачественных новообразований, сообщили в Telegram-канале учреждения.

Лидирует в онкологическом списке рак молочной железы: 83 случая, из них 16 запущенные.

На втором месте – новообразования тела матки, данная патология выявлена у 32 женщин. На третьем месте – рак яичника, 18 случаев, из них половина запущенные.

Статистика заболеваний Фото: t.me/gb2biisk

“Лучшая профилактика онкологических заболеваний – регулярные медосмотры, посещение гинеколога, диспансеризация. В большинстве случаев новообразования выявлены у женщин, которые многие годы не посещали гинеколога”, – уточнила заведующая женской консультацией Наталья Суворова.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае увеличилось число случаев выявления онкологических заболеваний на более ранних стадиях.

Взято отсюда