УЗИ. Обследование Фото: Алтайский краевой онкологический диспансер
В большинстве случаев новообразования выявлялись у женщин, которые многие годы не посещали гинеколога. Лучшая профилактика – регулярные медосмотры
Специалисты женской консультации городской больницы №2 Бийска в 2023 году выявили 144 случая злокачественных новообразований, сообщили в Telegram-канале учреждения.
Лидирует в онкологическом списке рак молочной железы: 83 случая, из них 16 запущенные.
На втором месте – новообразования тела матки, данная патология выявлена у 32 женщин. На третьем месте – рак яичника, 18 случаев, из них половина запущенные.
Статистика заболеваний Фото: t.me/gb2biisk
“Лучшая профилактика онкологических заболеваний – регулярные медосмотры, посещение гинеколога, диспансеризация. В большинстве случаев новообразования выявлены у женщин, которые многие годы не посещали гинеколога”, – уточнила заведующая женской консультацией Наталья Суворова.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае увеличилось число случаев выявления онкологических заболеваний на более ранних стадиях.
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