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Бийский 74-летний марафонец стал вторым в первом зимнем забеге

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Бийский 74-летний марафонец стал вторым в первом зимнем забеге

Соревнования по лыжным гонкам “Новогодняя гонка” завершились 28 декабря

В СК “Заря” завершают год соревнованиями по лыжным гонкам. Участие в них приняли люди разных возрастов, даже – весьма почетных. В первых в этом зимнем сезоне городских соревнованиях по лыжным гонкам “Новогодняя гонка” приняла участия и команда спортивного комплекса “Заря”. В составе спортсменов : Кузнецова Татьяна (1 место), Хвостов Алексей (1 место), Терентьев Дмитрий (2 место), Пищулин Геннадий (2 место), Комольцев Сергей (4 место), Крель Ева (5 место).

1 из 6 Фото: Винера Фаляхова Фото: Винера Фаляхова Фото: Винера Фаляхова Фото: Винера Фаляхова Фото: Винера Фаляхова Фото: Винера Фаляхова

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, грамотами от отдела спорта Управления КСМП.

– Поздравляем победителей, призеров и всех участников соревнований с успешным выступлением! Молодцы, ребята! Гордимся! – поздравила коллег Винера Фаляхова, директор СК “Заря”.

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Взято отсюда

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