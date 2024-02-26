Подведение итогов участия "Бийского лесхоза" в нацпроекте "Производительность труда" Фото: ackr22.ru

На предприятии провели большую работу и наметили точки для дальнейшего роста — участие в проекте дало старт масштабной идее по преобразованию цеха лесопиления

20 февраля на предприятии “Бийский лесхоз” подведели промежуточные итоги первых трех месяцев участия в национальном проекте “Производительность труда”. Проект реализовывался при поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере повышения производительности труда (РЦК).

При анализе пилотного потока “Оптимизация процесса производства пилопродукции” рабочая группа выявила 19 проблем. На эталонном участке реализовали мероприятия по созданию эффективного и безопасного рабочего места по системе 5С, разработали стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрили в работу почасовой производственный анализ на станках первого ряда.

Также провели работу по составлению матрицы компетенций, проанализировали навыки и умения каждого сотрудника. Ведется анализ эффективности работы оборудования (OEE) на пилораме Р-80 и мультипризме HPM-500.

На дне информирования с участниками рабочей группы руководитель проектного офиса Елена Рябова презентовала реализованные мероприятия в рамках проекта.

Директор предприятия Борис Трунов поблагодарил участников рабочей группы за проделанную работу, выразил благодарность сотрудникам РЦК за новые подходы и определения точек роста для развития компании, а также отметил лучших сотрудников предприятия денежным вознаграждением.

Большой объем проделанной работы для определения точек роста предприятия отметила представитель министерства экономического развития Алтайского края, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности Татьяна Богданова. Она пожелала успехов в достижении всех намеченных целей в рамках проекта.

“Вступление в национальный проект для каждого предприятия – это новая веха в его развитии. Так, на данном предприятии итоги работы за первые 3 месяца дали старт масштабной идее по преобразованию цеха лесопиления. Уверен, что предприятие достигнет больших успехов в этом направлении”, – считает руководитель РЦК Александр Вагенлейтер.

В следующие три месяца рабочей группе предстоит реализация мероприятий направленных на достижение целей проекта согласно установленным срокам, внедрение системы предложений по улучшению, составление плана охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков предприятия и обучение своими силами сотрудников предприятия сертифицированным инструктором по бережливому производству.

Национальный проект “Производительность труда” направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).



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