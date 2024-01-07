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Бийский лесхоз получил престижную награду

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Бийский лесхоз получил престижную награду

Золотую медаль «ГЕММА» и свидетельство победителя получил ООО «Бийский лесхоз» за выпускаемую продукцию — брикеты топливные и мебельный щит клееный из древесины хвойных пород.

Бийский лесхоз — одно из ведущих предприятий глубокой переработки древесины в Алтайском крае. Бережное отношение к природным ресурсам нашло свое продолжение в переработке древесных отходов, сообщает Миприроды АК.

В 2011 году на предприятии установлена линия по производству топливных брикетов, являющихся альтернативой дровам и углю. Благодаря модернизации предприятие удалось расширить ассортимент продукции, и сегодня большим спросом пользуется клееный мебельный щит.

Высшую награду – Золотую медаль «ГЕММА», а также свидетельство победителя получили 70 компаний из семи федеральных округов России. Более 135 товаров и услуг конкурсантов в течение 2023 года успешно прошли независимую экспертную оценку качества.

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