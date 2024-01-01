Бийский лесхоз получил золотую медаль “ГЕММА” за выпускаемую продукцию

Компания активно занимается охраной и защитой лесов

26 декабря 2023 года в формате online-трансляции из дома Правительства Новосибирской области высшую награду – Золотую медаль “ГЕММА” и свидетельство победителя получил ООО «Бийский лесхоз» за выпускаемую продукцию – брикеты топливные и мебельный щит клееный из древесины хвойных пород, сообщает Минприроды Алтайского края.

Отметим, что Бийский лесхоз – одно из ведущих предприятий глубокой переработки древесины в крае. Благодаря модернизации предприятие существенно расширило ассортимент выпускаемой продукции и сегодня, помимо привычных всем пиломатериалов, большим спросом пользуется клееный мебельный щит.

Компания «Бийский лесхоз» активно занимается охраной и защитой лесов, а также лесовосстановлением. Бережное отношение к природным ресурсам нашло свое продолжение в переработке древесных отходов.

Еще в 2011 году на предприятии установлена линия по производству топливных брикетов, являющихся альтернативой привычным дровам и углю.

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Взято отсюда