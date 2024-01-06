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Бийский музей истории Алтайской духовной миссии рассказал о тайнах ёлочных игрушек

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Бийский музей истории Алтайской духовной миссии рассказал о тайнах ёлочных игрушек

Каток на архиерейском подворье – одна из главных новогодних площадок Бийска. А ещё здесь можно совместить отдых активный и познавательный. В музее истории духовной миссии собрали интересную выставку новогодних и рождественских пейзажей, открыток и игрушек.

У каждого времени – свои ёлочные украшения и тематические открытки. В 50-е годы ёлки украшали стеклянными бусами, тяжёлыми крупными игрушками. Самая популярная – кремлевская звезда. Хрущевская оттепель – и сосульки, как примета времени. А ещё на ёлках появляются овощи и фрукты, и, конечно, царица полей, кукуруза – символы наконец-то сытой жизни. 60-е – эпоха освоения космоса, а потому на ветках спутники и космонавты. Вот уже третий год музей истории Алтайской духовной миссии предлагает бийчанам провести рождественские каникулы с пользой для тела и души. Такой семейный отдых, где каждому найдётся развлечение по душе. И уж точно разным поколениям будет что обсудить и по-новому взглянуть на старинные игрушки на своей ёлке.

Вера Климанова

Взято отсюда.

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