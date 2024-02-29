Бийский школьник помог полицейским найти виновника ДТП

В Бийске учащийся 5-го класса школы № 20 помог установить личность водителя, скрывшегося с места дорожно-транспортного происшествия. Подросток увидел инспекторов Госавтоинспекции МУ МВД России «Бийское» и подошел к ним рассказать, что стал очевидцем аварии на улице Мухачева. Школьник объяснил, где проживает нарушитель и показал автомобиль, которым управлял мужчина. Благодаря этим данным сотрудники ГИБДД оперативно задержали злоумышленника.

На общешкольной линейке полицейские поблагодарили пятиклассника за проявленную бдительность и содействие полиции в раскрытии преступления. Школьнику пожелали отличной учебы и предложили подумать о службе в правоохранительных органах.

Взято отсюда.

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